İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, TDV Çorum Şubesi’nce inşaatına başlanılan Hıdırlık Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatının bir an önce bitirilmesi için, merkez ve köylerde bulunan kurban kesim alanlarında bayramın ilk üç gününde vatandaşlardan kurban, kelle ve deri bağışlarının kabul edileceği duyuruldu.

2023 yılı Kurban Toplantısı’nda alınan kararlarla ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer; “Vatandaşların dini vecibelerini doğru ve rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için müftülük olarak bir dizi tedbir aldık. Tedbirler neticesinde 10 kurban kesim ve satış yerinde 50 din görevlimizle hizmet edeceğiz. Din görevlilerimiz bu yerlerde gözetimde bulunarak kesilecek her kurbanlığın dini kurallara, İslami usüllere uygun kesilmesini sağlayacaklardır.” dedi.

Bu yıl ilk kez Çorum’da başlattıkları kampanya ile kurban kelle ve derisi toplayacaklarını belirten İl Müftüsü Biçer, tüm Çorumlulara kurban, kelle ve deri bağışı çağrısı yaparak Kurban Bayramları’nı da kutladı.