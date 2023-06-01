Her ay mutat olarak yapılan ilçe müftüleri toplantısının Mayıs ayı oturumu, İl Müftüsü Muharrem Biçer’in başkanlığında Uğurludağ’da İlçe Müftülüğü evsahipliğinde yapıldı.

Toplantıya İl Müftüsü Biçer ile birlikte İl Müftü Yardımcıları ve 13 İlçe Müftüsü katıldı. Yapılan toplantıda, hizmette verimliliği artırmak amacıyla Personel ve İdari Mali İşler, Hac ve Umre Bürosu, Din ve Eğitim Hizmetleri birimi genel gündem konuları görüşülüp değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduktan sonra tamamlandı. Toplantı sonrası İl Müftüsü Biçer, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu.