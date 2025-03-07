İl Müftüsü Şahin Yıldırım öncülüğünde İl Müftü Yardımcısı Âdem Aygül, , Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen, Ulu Cami Müezzin-Kayyımı İlhami Kurt ve Kulaksız Cami İmam-Hatibi Aziz Bilici’den oluşan müftülük personeli Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan asırlık çınarlara ziyarette bulundu.

Ziyarette, din görevlileri okudukları Kur’an-ı Kerim, seslendirdikleri ilahiler ve kasidelerle güngörmüş büyüklere duygu dolu anlar yaşattılar.

Daha sonra İl Müftüsü Yıldırım huzurevi sakinleri ile hasbihalde bulunarak kısa bir süre sohbet etti.

Asırlık çınarlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken başta İl Müftüsü Şahin Yıldırım olmak üzere beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül tarafından yapılan dua ile tamamlandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR