Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olarak katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Geleneğimiz, İnancımız ve Değerlerimizin Muhafazı İçin Ailemiz” konusuna değindi.

“Ailemiz Geleceğimiz” sloganıyla söyleşide bulunan İl Müftüsü Yıldırım, ailenin en değerli üyeleri olan çocuklarımızın günümüz risklerinden nasıl korunacağı ve aile kurumunun geleceğimiz için önemine vurgu yaptı.

Yoğun katılımın olduğu program sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın tarafından Müftü Yıldırım’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda ayrıca İl Müftülüğü personellerinden Psikolog Semanur Sarıca tarafından “2025 Aile Yılı” tanıtımı da yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ