İl Müftüsü Şahin Yıldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak merkeze bağlı Boğabağı Köyü’nde gerçekleşen Yağmur Duasına katıldı. Boğabağı Köyü Camii'nde toplanan vatandaşla bir araya gelen Müftü Yıldırım Yağmur Duası sonrası yaptığı kısa sohbetin ardından program sona erdi.

Müftü Yıldırım ayrıca Seydim ve Kireçocağı Köyü’nde yapılan Yağmur Duasına da katıldı. Seydim ve Kireçocağı Köylerinde toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, duanın ardından köylülerle sohbet etti.

Editör: HABER MERKEZİ