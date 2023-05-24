Hem sinema hem de tiyatro sahnelerinde izleyicilere unutulmaz anılar bırakan ünlü sanatçı Saçıntı, bugün saat 20.30’da Çorum Devlet Tiyatrosu'nda yeniden sahneye çıkıyor.

Kendine has tarzı ve eğlenceli diliyle tanınan Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı tek kişilik gösterisinde, güldürürken düşündürecek sıcak konuları işliyor. Gösteride, evlilikten eğitim sistemine, iş hayatından medya eleştirisine kadar geniş bir yelpazede konulara değinilecek. Saçıntı'nın eğlenceli bakış açısıyla kapitalist sistemi ele alacak bu performans, izleyicileri hem kahkaha tufanına sürükleyecek hem de düşündürecek.

Bu özel gösteride, canlı müzikleri dünyada ender bulunan bir kontrtenor sesiyle tanınan Ateş Arya hazırladı. Gösteri boyunca Arya'nın yaratıcı ve eğlenceli şarkılarıyla izleyiciler, hem gülecek hem de müzik ziyafeti çekecek.