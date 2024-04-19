1500'den fazla firma ve markanın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan fuar, mücevher koleksiyonlarını, trend tasarımlarını ve sektöre ilham olacak yenilikleri bir araya getiriyor.

Fuarın açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve sektörün önde gelen pek çok ismi katıldı. Ahlatcı Holding’den, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı, Yönetim Kurulu üyeleri Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Ateş Ahlatcı ve CEO Kadri Samsunlu törende hazır bulundu.

‘İhracatın Liderleri” ödül töreninde, farklı kategorilerde ilk 3’e giren firmalar ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın’dan aldı.

Sektörünün ihracat şampiyonu olan Ahlatcı Kuyumculuk, Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Arpaş ikinci, Demaş da üçüncü oldu.