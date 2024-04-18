Osmancık Koyunbaba Köprüsü’nde “Köprüde Sanat Osmancık” başlıklı yapılan etkinlikte Doğa Koleji öğrencileri tuval çalışması ve mini bir konsere imza attı. Çorum Doğa Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin Kandiber Kalesi ile Koyunbaba Köprüsü’nü resmettikleri etkinlikte ortaokul öğrencileri ise sevilen türkülerden oluşan canlı müzik performanslarını sergilediler. Etkinliğe Çorum’da Türk Halk Müziği üzerine çalışmaları ile tanınan Müzik Öğretmeni Kazım Mercan da bağlaması ve icraları ile katıldı.



Osmancık’ta yapılan program İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müdür Yardımcısı Osman Keser, Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma ve Doğa Koleji öğrencilerinin İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaretleri ile başladı.

Doğa Koleji öğrencileri Kaymakam Akpay ve Başkan Gelgör’e kendi yaptıkları tabloyu hediye etti. Koyunbaba Köprüsü’nde tuval çalışması ve canlı müzik etkinliği ile süren program Kandiber Kalesi, İmaret Camii, Koyunbaba Türbesi gibi tarihi mekanların gezilmesi ve şehir merkezinde yapılan mini Osmancık turu ile tamamlandı.



Faaliyetle ilgili bilgi veren Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma; “Her faaliyetimizde bahsettiğim gibi şehre dokunmak, çocuklarımızı önce şehirle sonra ülkeyle ve nihayet dünyayla entegre etmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefin ilk adımları bu ve benzeri aktivitelerdir. Evet öğrencilerimiz çok iyi İngilizce biliyor, çok iyi Matematik biliyor, ulusal- uluslararası yarışmalarda dereceler alıyor, Yurtdışı kabuller alıyor ancak özgüven ve bu kabiliyetlerini sahaya yansıtma yetisi kazandırmazsak hepsi boşa gidiyor. Etkinliğimize destekleri için Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, proje ortağımız İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına İl Müdürü Sümeyra Bektaş ile emeği geçen teknik ekip, öğrenci ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.