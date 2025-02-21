Çorumlu güreşçi Mücahit Çelik, İran’ın başkenti Tahran’da devam eden Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden ve Çorumlu antrenör Levent Kaleli’nin de görev yaptığı Serbest Güreş Milli Takımı’nda yer alıyor.

Turnuvada, Türkiye’yi 57 kiloda Yusuf Demir, 61 kiloda Recep Topal, 65.kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Remzi Temur, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ramazan Sarı, 86 kiloda Ahmet Yağan, 92 kiloda Harun Kılıç, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Adil Mısırcı temsil ediyor.

Turnuva, 22 Şubat’ta sona erecek.

Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Mücahit Çelik, geçtiğimiz hafta Sivas’ta düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 97 kiloda üçüncü olmuştu. Çorumlu güreşçi, 2022’de İtalya’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonasında da altın madalyaya uzanmıştı.