“Mücadeleden, yarınlarından, hayallerinden asla vazgeçme” diyen SOL Partililer, başta Cumartesi Pazarı olmak üzere kentin farklı bölgelerinde bildiri dağıttı.

Belediye Meclisi üyeliğinde SOL Parti’ye oy verme çağrısı yapan partililer, “Haklarımız, özgürlüklerimiz için mücadeleden başka yol yok. Mücadeleye devam, şimdi daha kararlı, daha ısrarlı, birleşerek ve örgütlenerek.

Koltuk kapmaca oynayan, kişisel çıkar peşinde koşan düzen partilerini boş ver. Devrimciler var.

AKP’ye karşı 21 yıllık mücadelenin onurunu taşıyan, yılmayan, teslim olmayan devrimciler var, SOL Parti var.

Denizlerden, Mahirlerden bugüne emperyalizme ve faşizme karşı canı pahasına direnen devrimciler var, SOL Parti var.

Parlamentonun tümüyle ortadan kalktığı, halkın büyük çoğunluğunun açlık ve sefalete sürüklendiği ancak tarikatların, cemaatlerin, çetelerin ve emperyalist güçlerin desteğiyle ayakta durabilen yıkılmaya mahkum, çöküşe sürüklenen bu çürümüş rejime karşı daha aydınlık, daha eşit, daha özgür yarınlarımız için devrimci-demokratik bir cumhuriyet için birleşerek, örgütlenerek, mücadeleyi büyütmek için Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde oylan devrimcilere, SOL Parti’ye” dedi.

Editör: Haber Merkezi