Çorum’un Kargı ilçesinin tanınmış simalarından, Kargı Belediyesi’nden emekli Muammer Çalışkan (Almanyalı) vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllar belediyede görev yapan ve çevresi tarafından sevilen bir isim olan Muammer Çalışkan’ın vefat haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Muammer Çalışkan’ın cenazesi bugün (09 Temmuz 2025 Çarşamba günü) öğle namazına müteakip Kargı Mihrihatun Camii'nde (Büyük Camii) kılınacak cenaze namazının ardından Kargı Mezarlığı’nda defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi