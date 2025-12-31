Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı kesinleşmişti. Yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor.

MTV ZAM ORANINA İNDİRİM YAPILDI

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu doğrultuda alınan kararla damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

YENİ MTV ORANLARI

Yeni MTV ücretlerinin ardından otomobillerin geçtiğimiz yıla kıyasla MTV tutarları şöyle değişti:

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV oranları:

1–3 yaş araçlarda

0–1300 cc: 4.834 TL → 5.750 TL

1301–1600 cc: 8.421 TL → 10.017 TL

1601–1800 cc: 14.885 TL → 17.706 TL

1801–2000 cc: 23.454 TL → 27.900 TL

4–6 yaş araçlarda

0–1300 cc: 3.372 TL → 4.011 TL

1301–1600 cc: 6.314 TL → 7.511 TL

1601–1800 cc: 11.626 TL → 13.829 TL

1801–2000 cc: 18.057 TL → 21.480 TL

7–11 yaş araçlarda

0–1300 cc: 1.882 TL → 2.239 TL

1301–1600 cc: 3.661 TL → 4.355 TL

1601–1800 cc: 6.848 TL → 8.146 TL

1801–2000 cc: 10.613 TL → 12.624 TL

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0–1300 cc aralığı

1–3 yaş araçlarda Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 4.834 TL → 5.750 TL

Matrahı 259.900 – 455.300 TL arasında olanlar: 5.313 TL → 6.320 TL

Matrahı 455.300’ü aşanlar: 5.803 TL → 6.903 TL

1301–1600 cc aralığı

1–3 yaş araçlarda Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 8.421 TL → 10.017 TL

Matrahı 259.900 – 455.300 TL arasında olanlar: 9.267 TL → 11.023 TL

Matrahı 455.300’ü aşanlar: 10.112 TL → 12.028 TL

1601–1800 cc aralığı

1–3 yaş araçlarda Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 16.370 TL → 19.472 TL

Matrahı 651.700’ü aşanlar: 17.866 TL → 21.252 TL

1801–2000 cc aralığı

1–3 yaş araçlarda Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 25.792 TL → 30.680 TL

Matrahı 651.700’ü aşanlar: 28.142 TL → 33.475 TL