Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamına destek oluyoruz. İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik.
İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık”

Muhabir: Anadolu Ajansı