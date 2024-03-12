A.Ö. idaresindeki 19 KK 502 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de çarpıştı. Kaza sonrası motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralanırken ismi öğrenilemeyen plakasız motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kazanın ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası motosiklet ve otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi. 

OSB kavşağında kaza: Anne ile oğlu yaralandı OSB kavşağında kaza: Anne ile oğlu yaralandı

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Editör: Haber Merkezi