Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde ile Beytepe 7. Sokak’ta park halinde bulunan aynı marka, renk ve tipteki O.Y.’ye ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç ile E.Y.’ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araca, motosikletli üç kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde ve araç içerisinde boş kovanlar tespit edilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis, kaçan şüphelileri belirlemek için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK