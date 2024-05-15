Mutlu Ç.(19) idaresindeki 19 ADL 944 pkakalı motosikleti ile Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde seyir halindeyken aynı istikamete ilerleyen Sinan Ç.(57)'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken savrulan motosiklet park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Editör: Haber Merkezi