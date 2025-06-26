Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 5. Sokak'ta B.Ç.'ye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan motosikletin Küçük Sanayi Sitesi civarinda tespit edilmesi üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipleri M. N.(14) ve P. K.(15)'yı çaldıkları 19 AFL 511 plakalı motosikletle birlikte kovalamaca sonucu Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.