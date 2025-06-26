Yunus E.P. (28) idaresindeki 55 ADT 409 plakalı kamyonet Çorum-İskilip Karayolu Çorum istikametine seyir halindeyken Karapürçek Köyü yol ayrımında tali yoldan çıkan Ömer Köse (29)'nin kullandığı 19 BM 993 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Kadir Ş.(35) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Ömer Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Köse'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK