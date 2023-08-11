Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 80 kuruş zam geldi. İstanbul'da güncel fiyatlara göre motorinin litresi 38 lira 31 kuruştan satılmaya başlandı.

MOTORİNE 1 LİRA 80 KURUŞ ZAM

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası motorinin litresine 1 lira 80 kuruş zam yapıldı. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olurken, güncel fiyata göre İstanbul'da motorinin litresi 38 lira 31 kuruştan satılmaya başlandı.

BENZİNE ZAM YOK

Benzin grubuna ise herhangi bir zam gelmedi. Benzinin litresi ortalama 36.13 liradan satılıyor.