Çorum’da baharın habercisi Çiğdem Gezisi yarın Morsümbül’de başlayacak.

Çorum merkeze bağlı Morsümbül Köyü’nde geleneksel Çiğdem Gezisi programı yarın (1 Mart 2026 Pazar günü) gerçekleştirilecek. Baharın müjdecisi çiğdemler için düzenlenecek etkinlik saat saat 11.00’de gençlerin çiğdem sökmesiyle başlayacak. Ardından toplanan çiğdemler eşliğinde köy içinde geleneksel geziler yapılacak. Köy merkezi ile bağlı Bor Sunumu ve Kaşkaca mevkilerinde ev gezmesi ile sürecek programa Çorum Bahar Spor Kulübü sporcuları da katılacak.

Morsümbül Köyü Muhtarı Muharrem Çalışkan tüm köylülerini etkinliğe davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ