Rektör Öztürk, Morfoloji binası ile ilgili projenin 6 Şubat depreminin ardından alınan genelge doğrultusunda geçici olarak yatırım programından çıkarıldığını belirterek, yaşanan süreci tüm detaylarıyla açıkladı.

“PROJE TÜM HAZIRLIKLARIYLA İHALEYE HAZIRDI”

Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının proje ve yatırım sürecinin 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle zorunlu olarak ertelendiğini kaydeden Rektör Öztürk, binanın ilk olarak 2020 yılında yatırım programına alındığını, 2021’de uygulama projeleri için sözleşme imzalandığını ve 2022 yılı itibarıyla ihaleye hazır hale getirildiğini ifade etti.

Aynı dönemde Kuzey Kampüs 1. Etap İkmal işinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:

“Toplam 25 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Morfoloji Binası’nın, iki etap halinde inşa edilmesi planlandı. İlk etapta 12.500 m2’lik kısmının ihalesi, 2023 yılı Şubat ayı başında ilan edilmeye hazırdı.”

“DEPREM FELAKETİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ”

“Ancak 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çıkarılan 2023/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, yatırımların önceliği değişti. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kaynakların deprem bölgesine ve risk taşıyan binalara yönlendirilmesi kararını aldı. Bu doğrultuda Morfoloji Binası yatırım programında “iz proje” statüsüne çekildi.

Ayrılan ödenek ise, inşaatı devam eden Kuzey Kampüs Merkezi Derslikler ve İdare Binası İkmal Projesine yönlendirildi.”

Muhabir: Haber Merkezi