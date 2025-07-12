Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversiteyle ilgili bazı mecralarda çıkan haberleri “asılsız ve yanıltıcı” olarak nitelendirdi. Öğrencilerin tercih sürecine denk gelen bu haberlerin, sadece üniversiteye değil, Çorum’a da zarar verdiğini belirten Öztürk, “Bu şehirde yaşayan, bu şehirden kazanan herkesin biraz daha sorumlu davranması gerekir. Bu tür yayınlar üniversitemize ve şehrimize ihanettir” dedi.

“YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM ETTİ”

Son dönemde üniversitenin kampüs yatırımlarının durduğuna dair iddiaları da yanıtlayan Öztürk, pandemi ve deprem gibi büyük ölçekli krizlere rağmen yatırımların sürdüğünü şu verilerle açıkladı:

“Kapalı alan 2019’da 127 bin m2 iken 2025’te 162 bin 640 m2’ye çıkarıldı (%28 artış). Araç yolları 14 bin m2’den 44 bin 500 m2’ye ulaştı (%217 artış). Yaya yolları 2 bin m2’den 21 bin 600 m2’ye çıkarıldı (%980 artış). Bisiklet yolları 2 bin m2’den 8 bin 700 m2’ye yükseldi (%335 artış). Spor alanları 18 bin m2’den 24 bin 611 m2’ye çıktı (%36 artış). Eğitim alanları 18 bin m2’den 23 bin 400 m2’ye ulaştı (%30 artış). Kuzey Kampüs %30 gerçekleşme oranından %100 tamamlanma seviyesine ulaştı. İlahiyat Fakültesi 22 bin m2’lik yeni binasında eğitim vermeye başladı. Sungurlu MYO tamamlandı ve 15 bin 390 m2’lik alan hizmete açıldı.”

“MERKEZİ DERSLİK 2026'DA TAMAMLANACAK”

“Ayrıca 2019 yılında % 13 seviyesinde duran İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, revize edilerek dört fakülteyi içine alacak şekilde yeniden projelendirildi. Toplam 22 bin m2 kapalı alana sahip bina, 2026 yılında tamamlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım hızlandırma programına dahil edildi. 2023 yılında ihale edilen projede %58 oranında ilerleme kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi