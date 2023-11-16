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Kübra Bostancı’nın sahibi olduğu, bebeklerin mutluluğunu ve sağlığını ön planda tutan Moli Baby Spa, kapılarını minik ziyaretçilerine açtı. Renkli ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken Moli Baby Spa, bebek ve çocuklara özel tasarlanmış aktivitelerle dolu bir dünyaya ev sahipliği yapıyor.



Yeniyol Mahallesi Sepekci Sokak Güllüoğlu İş Merkezi No: 3/6 adresinde bulunan Moli Baby Spa'nın açılışı büyük bir katılımla yapıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Tahsin Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta amaçlarının 0-3 yaş arası minik misafirlerine eğlenceli ve sağlıklı bir ortak sunmak olduğunu belirten işletmeci Kübra Bostancı “Bebek ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak için özel olarak hazırladığımız programlarımızla, ailelerimizin yanında olacağız” dedi.



Moli Baby Spa’nın bebek masajları, floating, hidroterapi,konsept fotoğraf çekimi ve daha birçok özel etkinlikle minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflediğini anlatan Bostancı, uzman personeli ile güvenli ve hijyenik bir ortam sunarak ailelerin güvenini de kazanmayı hedeflediklerini ve tüm Çorumlu aileleri merkezlerine davet ettiklerini dile getirdi.