Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Modern Pentatlon İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde toplam 65 öğrenci mücadele etti.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahası'nda gerçekleşen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;



B Minik kız 50 metre yüzme ve 400 metre koşu: 1.Beren Büyükcindil (Bahçelievler İlkokulu)

B Minik erkek 50 metre yüzme ve 400 metre koşu: 1.Rüzgar Arif Bahçacı (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 2. Kuzey İlkyaz (Şehit Onur Bakbak İlkokulu)

A Minik kız 50 metre yüzme ve 400 metre koşu: 1.Sevim Yüzgeç (Atatürk İlkokulu), 2.Zeynep Kılıç (Atatürk İlkokulu), 3.Beren Göktepe (19 Mayıs İlkokulu), 4.Kumsal Hira Acar (Yunus Emre İlkokulu), 5.Asya Doğan ( TED Çorum Koleji), 6.Berrak Özkan (TED Çorum Koleji), 7.Asya Nur Kılıç (Özel Bahçeşehir Koleji), 8.Alara Yılmaz (Albayrak İlkokulu)

A Minik erkek 50 metre yüzme ve 400 metre koşu: 1.Miraç Demiral (İstiklal İkokulu), 2.Mert Burak Ercan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 3.Gökalp Eken (Türkiyem İlkokulu), 4.Emir Can Demir ( 19 Mayıs İlkokulu), 5.Mustafa Egemen Çeken (Ubeydi Gazi İlkokulu), 6.Davut Talha Şahin (Adnan Menderes İlkokulu), 7.Can Tuna Aydın (TED Çorum Koleji), 8.Emir Kuroğlu (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu)

Küçük kızlar 50 metre yüzme ve 400 metre koşu: 1.Deniz Ece Dugan (TED Çorum Koleji), 2.Asya Akoğlu (TED Çorum Koleji), 3.Şebnem Burçe Çıldır (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın), 4.Selcan Diren Eroğlu (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın), 5.Sezin İlkyaz (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 6.Erva Kuyumcu (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 7.Eylül Kazancı (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın), 8.Elif Su Kılıç (Özel Ada Koleji)

Küçük erkekler 50 metre yüzme ve 400 metre koşu: 1.Merih Bora Ercan (Özel Elit Koleji), 2.Reşat Ali Aydın (TED Çorum Koleji), 3.Kıvanç Kuyumcu (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 4.Yağız Akçay (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 5.Bulut Zehir (Özel Doğa Koleji), 6.Gencer Yağız Çelik (TED Çorum Koleji), 7.Aybars Şahiner (Özel Bilgi Koleji)



Yıldız kızlar 100 metre yüzme ve 800 metre koşu: 1.Damlanur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu), 2.Ada Zehra Kılıç (Özel Bahçeşehir Koleji), 3.Meriç Çelik (TED Çorum Koleji)

Yıldız erkekler 100 metre yüzme ve 800 metre koşu: 1.Hakkı Baran Ünlü (TED Çorum Koleji), 2.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 3.Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu)

B Genç kızlar 100 metre yüzme ve 800 metre koşu : 1.Neva Nur Örten (Başöğretmen Anadolu Lisesi)

B Genç erkekler 100 metre yüzme ve 800 metre koşu : 1.Suhan Kırış (TED Çorum Koleji), 2.Tuğrul Erzurum (Özel Doğa Koleji)

A Genç kızlar 100 metre yüzme ve 800 metre koşu : 1.Gökçe Pınar Erden (Özel Sınav Anadolu Lisesi), 2.Derin Solmaz (TED Çorum Koleji), 3.Zeynep Koldaş (TED Çorum Koleji)

A Genç erkekler 100 metre yüzme ve 800 metre koşu :1.Utku Kaan Ünlü (TED Çorum Koleji), 2.Çağan Abalı (TED Çorum Koleji), 3.Uygar Ersoy (TED Çorum Koleji), 4.Özdemir Kağan Öztürk (Özel Çorum Fen Bilimler Lisesi), 5.Artun Topaktaş (TED Çorum Koleji), 6.Mete Dugan (TED Çorum Koleji), 7.Levent Kaya (TED Çorum Koleji)

Yarışlar sonunda minik kategorisi hariç diğer kategorilerde ilk 8'de yer alan öğrenciler Çorum'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.