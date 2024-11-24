Önceki dönem Mobilyacılar Odası Başkan Adayı ve Ermobi Mobilya Sahibi Fatih Erdal’ın girişimleriyle düzenlenen sınav sonunda başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgeleri verilecek.

Sınav sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdal, “Başta Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanımız Hüseyin Taklacı beyefendiye, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Özgül Belgelendirme'ye ve Melike Küçüker ile katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi