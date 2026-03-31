Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hazineye ait İstikbal Mobilya’nın paylarını 16.5 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı.

TMSF, hazineye ait İstikbal Mobilya paylarını satışa çıkardı. Yayınlanan ihale ilanı kapsamında, şirketin muhammen bedelinin 16.5 milyar TL olduğu açıklanırken ihale, kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ile yapılacak. İhaleye katılım teminatı 825 milyon TL olarak belirlenirken, teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek. İhale, 12 Mayıs'ta saat 10.00'da TMSF’nin İstanbul Şişli’de bulunan merkezinde yapılacak.