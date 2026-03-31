Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ve ihalenin bugün yapılacağını bildiren CHP'li vekil, maden arama faaliyetleri neticesinde köylerin tarımsal alanı ve çevresinin yanı sıra yaklaşık 550 bin nüfusa sahip Çorum’un tamamının içme suyunu sağlayan havzaların tehlike altına gireceğini savundu.

"ÇORUMLULARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Maden arama ve çıkarma faaliyetinden Çorum’un 11.7 milyon metreküp su ihtiyacını karşılayan Yenihayat barajı ve su havzaları olumsuz etkileneceğini kaydeden Tahtasız, "Kanuna göre içme suyu havzalarında maden arama faaliyeti tamamen yasak. Anayasa kişilerin yaşam hakkı ve sağlıklı çevrede yaşama hakkını güvence altına alıyor.

Buna rağmen Akbelen’de, Kaz Dağları’da ve birçok bölgede ormanlarımızı, ovalarımızı maden şirketlerine peşkeş çeken, derelerimizi, ırmaklarımızı kurutan iktidar kanun tanımazlığa ve doğayı katletmeye devam ediyor.

Suyun hayati öneme sahip olduğu bu süreçte Çorum’un tamamını etkileyecek, su havzalarımızı yok edecek bu maden faaliyetlerine izin vermeyeceğiz. Çorum’un havzalarını, Çorumluların yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız." ifadesini kullandı.