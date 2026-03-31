İl Genel Meclisi’nde ikinci dönem başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında 11 Nisan 2024’te seçimle belirlenen İl Genel Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri için yeniden seçim yapılacak. Yarın (1 Nisan 2026 Çarşamba günü) yapılacak seçimde meclis üyeleri sandık başına giderek yeni başkanı belirleyecek.

2024 yerel seçimlerinin ardından yapılan ilk başkanlık seçiminde, AK Parti’nin adayı Muhammed Fatih Temur, CHP’nin de desteğiyle 26 oy alarak başkan seçilmişti. MHP adayı Selim Dölcü ise 11 oyda kalmıştı. Yarınki seçimde ise Cumhur İttifakı’nın ortak hareket etmesi bekleniyor.

İlk dönemde kendi adayını çıkaran MHP’nin, bu kez AK Parti ile birlikte tek aday üzerinde uzlaşacağı ifade edilirken, CHP’nin kendi adayını grup toplantısında belirlemesi bekleniyor. İl Genel Meclisi’nde 18 AK Parti, 10 MHP ve 9 CHP olmak üzere toplam 37 üye bulunuyor.

PROJE ORTAKLIKLARI GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantıları da yarın saat 13.30’daki oturum ile başlayacak. İl Genel Meclisi Başkanı dışında 1. Ve 2. Başkan Vekili, 2 asil, 2 yedek katip üye, 3 Encümen üyesi ve ihtisas komisyonları üyeleri için de seçim yapılacak. Ayrıca Nisan ayı gündeminde Kargı ilçesine bağlı Pelitözü Köyü’nde ceviz üretiminin geliştirilmesi ile Karapürçek Köyü’nde nar üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan proje; “Damızlık Ana Arı Üretiminin Desteklenmesi” projesi; bağımlılıkla mücadeleye yönelik “Bağımlı Olma, Özgür Ol” projesi ile tarım alanlarında verimliliğin artırılması ve bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan “Toprak Analizi ile Toprağını Tanı” projesine ortak olunması ile ilgili hazırlanan raporlar üyelerin bilgisine sunulacak. İl Genel Meclisi’nde 2026 yılı makine ekipman kiralama ücretleri de belirlenecek.

Muhabir: Haber Merkezi