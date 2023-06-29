Mislerovacığı Derneği, bundan böyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasının 3. katında hizmetlerini sürdürecek. Dernek Başkanı Kenan Uğurcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, derneğin yeni hizmet binasını tanıtmak, dayanışma ve kaynaşma duygularını pekiştirmek amacıyla dernek üyelerinin katılımı ile kahvaltı programı düzenledi.

Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına dernek üyelerinin ilgisi yoğun oldu.

Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, derneğin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin devam ettiğini, Cemevi binasının 3. Katındaki 8 nolu ofise taşınarak yer problemini ortadan kaldırdıklarını bildirerek, “yeni binamız hayırlara vesile olsun. Tüm üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Mislerovacığı Köyü’nün sorunlarını çözmek, kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla var gücümüzle çalışacağız. Tüm üyelerimizi derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.