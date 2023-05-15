Günler önce tükenen biletlerin ardından Ispartaspor maçına bilet bulamayan taraftarlar için formül arayaşı içerisine giren Kırmızı-Siyahlı yönetim Ispartaspor yöneticileri ile yapılan görüşmenin ardından müjdeli haberi duyurdu.

Kulübün resmi instagram sayfasından yapılan açıklamada, “İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynayacağımız Isparta32spor maçı için güvenlik sebebi ile kapalı olan misafir takım tribünü, Ispartaspor yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu ev sahibi takım taraftarına tahsis edilmiştir.

Bizlere bu konuda yardımcı oldukları için Ispartaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Gültekin Özdemir’e teşekkür ederiz.

1250 adet bilet bugün saat 17.00 itibariyle Çorum FK Store mağazasında satışa çıkmıştır” denildi.