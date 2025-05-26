Çorum’un tanınmış simalarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen'ın oğlu Avukat Arda Boran Çimen, Devlet Eski Bakanı Faruk Bal-Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Avukat Mina Büke, düzenlenen mütevazi bir törenle hayatını birleştirdi.

CHP geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Belediye Başkan Aday Adaylarından İnşaat Mühendisi Günay ve Ayşegül Çimen çiftinin oğulları, SHP eski Çorum Milletvekili merhum Cemal Şahin'in torunu Arda Boran Çimen, DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Devlet Bakanı olarak yapan Faruk Bal ile Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Mina Büke ile dünyaevine girdi.

Genç çiftlerin nikahı 17 Mayıs Cumartesi günü Ankara Gölbaşı Villa Marry Garden & Lounge Salonu'nda düzenlenen törenle kıyılmıştı. Çimen ve Bal aileleri Cumartesi akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan düğüne; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Taşar, CHP Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz, Ümit Er, Sedat Genç, Didem Tokgöz ve Selim Güloğlu, CHP Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, CHP geçmiş dönem İl Başkanı Veli Yalçınkaya, CHP geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Eski Borsa Başkanı Ali Bektaş, Alaca Sanayi Odası Başkanı Gürsel Şirin ile çok sayıda davetli katıldı.

Halaylarla, danslarla ve çeşitli oyunlarla devam eden düğün gece geç saatlere kadar devam etti.

ÇORUM HABER Çimen ve Bal ailelerini kutlar, Mina Büke ile Arda Boran Çimen çiftine ömür boyu mutluluklar diler.



Editör: Haber Merkezi