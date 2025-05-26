Çorum’un İnalözü Köyü’nden gelen, uzun yıllar aktif siyasetin içinde yer alan Hasan Basri Şahinbaş, vefat etti.

Eski AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Anavatan Partisi eski İl Genel Meclis Üyesi Hasan Basri Şahinbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhum Şahinbaş, aynı zamanda Türk Telekom Müdürlüğü personeli Ahmet Şahinbaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli Ahmet Şahinbaş’ın da babasıydı.

Hasan Basri Şahinbaş’ın cenazesi yarın (27 Mayıs 2025 Salı günü) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnalözü Köyü’nde defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi