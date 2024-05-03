Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya ile eşi Emel Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile eşi Figen Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, İstiklal İlkokulu Müdürü Esra Buket Ercan Tuncay, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.



Öğrenciler etkinlikte öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerini sundu. Gösteriler izleyicilerden büyük beğeni toplarken, veliler öğrencilerin sergilediği gösterileri ayakta alkışlayarak emeğinden dolayı da Meral Kahraman’a teşekkür etti.

