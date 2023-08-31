Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çarşamba günü İtfaiye Sahası’nda, saat 15.00’te başlayan ve deneyimli il hakemlerinden Ömür Soytemiz’in yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. Maçta ilk yarı 0-0 biterken, ikinci yarının santra vuruşunda golü bulan Vefaspor 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü bitiş düdüğüne kadar korudu. Karşılaşma Vefaspor’un 1-0’lık galibiyetiyse sona ererken, mavi-beyazlı takım adını çeyrek finale yazdırdı, Çorum FK ise turnuvaya veda etti.

Hakemin bitiş düdüğünden sonra, Vefasporlular çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşarken, teknik sorumluların birbirlerine sataşmaları üzerine ortam gerildi. Yaşanan gerilime tribündeki bazı velilerin de karışmasıyla tekme ve tokatların havada uçuştuğu olaylar iyice büyüdü. Minik futbolcuların gözleri önünde yaşanan olaylar sağduyulu spor adamları ve bazı velilerin araya girmesiyle önlenirken, sırf sporcular deneyim kazansın diye düzenlenen turnuvada yaşananlar utanç verici olarak değerlendirildi.