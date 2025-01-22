Sağlık Bakanlığı tarafından trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve 112 Acil Çağrı hattının gereksiz kullanımını önlemek için ülke genelinde başlatılan “Yaşama Yol Ver” kampanyası kapsamındaki ziyarette İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve ambulans kullanımı hakkında sunum eşliğinde bilgilendirmede bulunan ekipler, trafikte ambulansa yol verme konuları ile hangi şartlarda ve nasıl iletişim kurulması gerektiği konularını anlattı. Eğitim sonunda ayrıca ambulansın iç donanımı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ