Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici, etkinlikte sosyal öğrencilerin hem üniversal bilginin topluma aktarılmasını sağladıklarını hem de daha başarılı öğrenci portresi çizdiklerini belirterek katılan öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler Türk Edebiyatına damgasını vuran şahsiyetlerden seçme şiirler okudular ve kendilerine ait şiirleri izleyicilerle paylaştılar. Samimi bir atmosferde gerçekleşen şiir akşamında Çorum'da öğrenim gören yabancı öğrenciler de şiir okudular. Bilhassa Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Motaz Elhadi'nin bir Fuzûlî gazelini icra etmesi yüzleri gülümsetti.

Şiir akşamında Çorumlu saz ve kalem şairlerinden Halil Yurttaş ve Ahmed Guindo, Gökhan Dicle, Burak Yurtoğlu, Sude İrgin, Mehmet Ali Uncu, Uğur Özlen, Fadime Topaktaş, Merve Topakkaya, Yusuf Çoşgun şiir okudu. Etkinlikte öğrencilere Çorumlu ozanlardan Muharrem Öztürk ve Fazlı Koçak’ta türküleri ile eşlik etti.

Çorumlu Obası'nda şiir dolu akşamın ardından öğrenciler düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek edebi eser üretme hususunda teşvik edildiklerini bildirdiler.

Editör: Haber Merkezi