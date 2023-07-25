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Kurs Yöneticisi Habibe Aksan ve kurs öğretmenleri Macide Kurt, Zehra Özdemir, Rabia Yılmaz tarafından kursa devam eden çocuklar için elma şekeri ve dondurma şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, eğlenerek öğrenmenin sevincini yaşadılar.

Çocukların motivasyonunu olumlu derecede etkileyen bu etkinliklerin devam edeceğine değinen Kurs Yöneticisi Habibe Aksan, “Okullar kapandı, çocuklarımız yaz tatiline girdiler. Yaz tatilinde çocuklarımız hem tatillerini yapıyorlar hem de dinini öğrenmek için yaz Kur’an kurslarını bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Çocuklarımız tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur’an’la besleyerek Peygamber sevgisini, Sahabe sevgisini, anne ve babaya saygı, merhamet ve şefkat duygusunu, İslam’ın temel dini bilgilerini ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkânı bulup, sevgi saygı, nezaket ve iyilik gibi ahlaki değerlerle tanışıyorlar” dedi.