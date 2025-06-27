Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” uyarınca düzenlenen faaliyet haftasında öğrencilerin akademik birikimlerini yetenekleriyle harmanlaması hedeflendi. Hafta boyunca okullarda kültür, sanat, spor, bilim ve geleneksel oyunları içeren, aile bağlarını güçlendiren etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen gezide, Laçin Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, Çorumlu Obası, Çoruminia ve Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin, gezdikleri alanlarda oyunlar oynayarak hem öğrendikleri hem de neşeli ve farklı bir gün geçirdikleri belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK