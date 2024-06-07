Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minik Erkekler Badminton İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 6 okuldan 50 minik öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Spor Salonu'nda yapıldı.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda Fatih Sultan Mehmet (F.S.M) İlkokulu birinci olmayı başarırken, Yavuz Sultan Selim İlkokulu ikinci, 19 Mayıs İlkokulu ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalya verildi.

Editör: RIFAT KARA