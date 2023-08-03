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Futbol İl Temsilciliği ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan rekor katılımlı 2023 Minikler Futbol Turnuvası’nın grupları ve fikstürü belli oldu.

Turnuvanın teknik toplantısı ASKF’de, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy ve bazı takım temsilcileri katıldı.

Çekilen kuralarla takımlar 7 gruba ayrılırken, il temsilcisi Engin Ayan statü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 36 takımın mücadele edeceği turnuvada ilk maçlar 16 Ağustos’ta oynanacak. Gruplarda maçlar tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, A ve B gruplarından ilk 3 diğer gruplardan ise ilk iki sırayı alan toplam 16 takım play-off grubuna yükselecek.

Play-off maçları tek karşılaşma üzerinden elemeli oynanacak

Çekilen kuralar sonunda gruplar ise şu şekilde oluştu:

A Grubu: Fevzi Çakmakspor, Çorumspor, Devanespor, Direksan Hattuşa, Anadolu FK, Demirspor. B Grubu: PTT Gençlikspor, Gençlerbirliği, İl Özel İdare, Osmancık Belediye, 1907 Gençlik. C Grubu: Kırmızı Şimşekler, Tugi Karsspor, Elitspor, Vefaspor, Çorum FK. D Grubu: Buharaspor, Namazgahspor, Minik Kanaryalar, Mimar Sinan, Alaca Belediye. E Grubu: Posta Güvercinleri, Buharagücü, H.E. Kültür, Bosnaspor, Mecitözü Gençlerbirliği. F Grubu: Garantievler, Mehmetçikspor, Oğuzlar Belediye, Mecitözü Çekirgeler, Karşıyakaspor. G Grubu: Çorum İdmanocağı, Osmanlıspor, Siyah Şimşekler, İncispor, Osmancık Kandiberspor.