Okul Sporları Daire İl Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A-B Minikler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu'nda 205 minik öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliği yarışları sonunda A minik kızlarda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinci, Bahçelievler İlkokulu ikinci, Adnan Menderes İlkokulu üçüncü, Albayrak İlkokulu ise dördüncü olarak tamamladı. A minik erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Kocatepe İlkokulu çıkarken, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci, Bahçelievler İlkokulu üçüncü, Adnan Menderes İlkokulu ise bu kategoride dördüncülüğü elde etti.

B minik kategorisinde ise birincilik kupası kızlarda ve erkeklerde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun oldu. B minik erkeklerde ikincilik kupasını ise Bahçelievler İlkokulu kazandı.

Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva'nın katıldığı kupa töreni ile dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA