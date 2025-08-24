Arca Çorum FK’nın Sarıyer’i 2-1 yendiği maçta tribünlerin yine büyük bir bölümü doldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar takımlarına verdikleri destekle galibiyette pay sahibi olurken, tribünlerde dikkat çeken pankartlar vardı. Bu pankartlardan birini minik bir taraftar açtı. Minik taraftar, “Attamah, sen çağırdın, biz geldik” pankartı açarak Ganalı stoperin karşılaşma öncesindeki çağrısının karşılık bulduğunu dile getirdi.

Attamah, maçtan önce kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, “Evimizdeki ilk maçta desteğiniz ve kırdığımız rekor için teşekkür ederiz. Haydi, bu Cuma günü evimizde oynayacağımız maça da gelin ve beraber kazanalım” demişti.