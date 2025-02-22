Türkiye Wushu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Yalova’da düzenlenen Budokaido Kata&Kumite Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporculardan Hira Geldi başarılı performansıyla dikkat çekerken, yorucu müsabakalar sonunda uyuya kaldı.

Şampiyonada Çorum’u 19’u kadın, 25 sporcu temsil ederken, takımın en küçük sporcusu olan Hira Geldi, tıpkı önceki hafta yine Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasında olduğu gibi başarılı bir performans sergiledi. 24 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Hira, bu kez Budokaido şampiyonası için Yalova’da bulunuyor. Minik sporcu, eleme müsabakalarını geçip adını yarı finale yazdırırken, yorgun bedeni uykusuzluğa daha fazla dayanamadı. Maç arasında, sandalyede beklerken uyuya kalan minik Hira’nın tatlı şekerlemesi objektife yansırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.