Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 26.hafta maçında bugün düşme hattında yer alan Adanaspor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta, deplasmanda lider Kocaelispor’a 2-0 yenilerek puan cetvelinde 1 basamak gerileyip haftaya 6.sırada giren Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Serkan Özbalta tüm oyun planlarını galibiyet üzerine yaptı. Kırmızı-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı kaptan Ferhat Yazgan’ın yanı sıra sakat olan Geraldo forma giyemeyecek

ADANA DA KAZANMAK ZORUNDA

Bir an evvel ligde kalmayı garantilemek ve bunun yanında play-off potasındaki yerini korumak için kazanmak zorunda olan Ahlatcı Çorum FK gibi ligde kalma yolunda son kozlarını oynayan Adanaspor cephesinde de hedef galibiyet. Son 13 haftaya 12 puanlık dezavantajla giren turuncu-beyazlı takımda sarı kart cezalısı olan Nijeryalı ön libero Bonke İnnocent takımdaki yerini alamayacak.

38 puanla 6.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 20 puanlı 19.sıradaki Adanaspor arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın ile Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz yapacak. İzmir bölgesinden Berk Sipahi ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.