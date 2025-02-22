Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 26.hafta maçında konuk edeceği Adanaspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’ü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor’la tamamı 1.Lig’de olmak üzere 3 kez karşılaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçların tamamını gol yemeden kazanırken, geçen sezon Adana’daki maçta 3-0, Çorum’daki karşılaşmada 2-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Adana’da oynanan 7.hafta karşılaşmasında ise 3 puan 2-0’lık skorla Ahlatcı Çorum FK’nın oldu.