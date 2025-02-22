Bu akşam Adanaspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 440’ıncı kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 439 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 191 galibiyet, 119 beraberlik, 129 yenilgi alarak 692 puan toplarken, 629 gol atıp 459 gol yedi.

Çorum temsilcisi, 439 maçın 2019’unu evinde oynarken, 114 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi aldı. Hanesine 401 puan yazdıran kırmızı-siyahlı takım attığı 362 gole karşılık kalesinde 206 gol gördü.