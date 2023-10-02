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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Amasya’da düzenlenen Minikler Bölge müsabakalarında heyecan sona erdi. Çok sayıda minik sporcunun ter döktüğü müsabakalara Çorumlu sporcular damga vurdu. Amasya Merkez Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Çorumlu kız sporculardan Derin Mülazım kategorisinde birinci, Elif Nur Koç dördüncü, Eylül Ece Becer yedinci, Elvin Çelik dokuzuncu ve Arnisa Şeker ise onuncu olurken, erkeklerde ise Canberk Sevindik kategorisinde üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Takımlar genel sıralamasında da Çorum’dan 4 takım Türkiye Şampiyonası vizesi almayı başardı.