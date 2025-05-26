İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Sevgi Anaokulu, İpeklibağlar Anaokulu ve Mimar Sinan Anaokulu’nda minik öğrencilere yönelik “Su Verimliliği Seferberliği” eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, suyun yaşamımızdaki yeri, tasarrufun önemi, su israfının önlenmesi ve su kaynaklarını koruma bilinci; çocuklara eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla eğitim çalışmalarının aralıksız süreceği de açıklandı.

Öte yandan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sürdürülebilir bir yaşam için öğrencilere “Su Verimliliği Eğitim Setleri” hazırladı. Suyun verimli kullanımı ve iklim değişikliği etkileriyle mücadele amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında tüm kademelerdeki öğrenciler için eğitim setlerinin hazırlandığı ve öğrencilere dağıtıldığı dile getirildi.

Editör: Haber Merkezi