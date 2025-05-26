Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması hedefiyle gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Son denetimlerin Sungurlu, Mecitözü, Laçin ve Osmancık ilçelerinde gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından Sungurlu, Mecitözü, Laçin ve Osmancık ilçelerindeki gıda üretim ve satış yerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde, işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile gıda mevzuatına uyumları titizlikle kontrol edildi.

Sungurlu'daki denetimlerde ekiplerin işletmelere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri de yaptığı belirtildi. Mecitözü, Laçin ve Osmancık'taki denetimlerde de mevzuata uygunluğun titizlikle incelendiği kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin tüm ilçelerde periyodik olarak ve aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ