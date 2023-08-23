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Oğuzlar Belediyespor'un 12 yaş altı futbolcuları, 2023 Yaz Spor Okulları kapsamında Çorum Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen kulüplerarası minikler futbol turnuvası F grubunda mücadele ediyor.

Takım antrenörü Yılmaz Eren'ın öncülüğünde müsabakalara katılan minik futbolcular, karşılaşmalara Oğuzlar'ın Aluçlu mevkisindeki ormanlık alanda hazırlanıyor.

Minik sporcular, koşu yaptıkları ormanlık alana giden Asarçayı Mahallesi yolunun çevresinde çöp topladı.